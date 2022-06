‘ഇഡി പ്രതിഷേധ’മോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ, പഴികേൾക്കാൻ വിധി എന്നും പൊലീസിന്

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യംചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായ തെരുവുസമരങ്ങളും അതിൽ പൊലീസിന്റെ ഇടപെടലും സംബന്ധിച്ച് മുൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അജയ് രാജ് ശർമ തന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നു.



പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല സാധാരണ പൗരന്മാരുടെയും ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധത്തിനോ പ്രക്ഷോഭത്തിനോ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാനോ രാജ്യത്തെ നിയമം ലംഘിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പൊലീസിന്റെ ബാധ്യതയും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുകയോ ആരെങ്കിലും നിയമം കൈയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിശബ്ദമായി അതു കണ്ടുനിൽക്കാൻ പൊലീസിനാകില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിക്കായി തെരുവിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് പൊലീസിന്റെ കൂടി ചുമതലയാണ്.

അതേസമയം ആ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ആ സ്ഥലത്തു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിനപ്പുറം നടപടിയെടുത്ത് പൊലീസ് തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്നതുറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനവും. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കരുത്തുള്ള ഒരു വിഭാഗമെന്ന പോലെ പൊലീസ് മുന്നോട്ടുവരുന്നു. അത് പൊലീസിന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതു കൂടിയാണെന്നത് നാം ഓർക്കണം. അവർ പൊതുജനങ്ങളെയും പ്രക്ഷോഭകരെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ചെയ്യുന്നതുപോലെയല്ല, മറിച്ച് അത് നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായാണ് മാറുന്നതും.

പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളായാലും സാധാരണക്കാരായാലും നിയമപ്രകാരമുള്ള കടമയാണ് പൊലീസ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കോ ​​നിയമസഭാ സാമാജികർക്കോ പ്രത്യേക പരിഗണന ഇതിൽ പൊലീസിന് നൽകാനാവില്ല, പൊലീസ് അവരോട് വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാകില്ല. എന്നാൽ പൊലീസ് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്നും സൗമ്യമായി പെരുമാറുമെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പൊലീസിനെതിരായ പരാതിയായി മാറുന്നത്.

ചോദ്യംചെയ്യലിനായി രാഹുൽഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിലെത്തുന്നു.

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ (ഈ ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ അല്ലയോ എന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം) തെരുവിലിറങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിലുളളവർ ഉന്നത നേതാവിനെ പിന്തുണച്ച് ശക്തിപ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകും ശ്രമിക്കുക. ഇതിലൂടെ സ്വന്തമായും ഒപ്പം പാർട്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് അവർ നിറവേറ്റുന്നതും.

മറുവശത്ത്, പ്രക്ഷോഭം നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് ഒരുതരത്തിൽ ഒരു ചട്ടുകമെന്ന പോലെയായി മാറുന്നു, ഒരു തരത്തിൽ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണത്. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ഇതിൽ പൊലീസിന് ഒരു പിന്തുണയും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതിനാലാണ് പൊലീസിനെ പലപ്പോഴും പഴികേൾക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരെന്നു വിളിക്കുന്നതും. ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഭരണകക്ഷിയുടെ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരിക്കലും പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിക്കില്ല.

ഡൽഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ പൊലീസ് അതിന്റെ കടമ നിറവേറ്റുകയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമാണോ അല്ലയോ എന്നതു നോക്കി അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസിലെ സേവനത്തിനിടെ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പലതവണ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോ തവണയും എതിർപ്പുണ്ടാകുക എന്ന പൊതുഫലം പ്രവചിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ ലാത്തിയോ പിസ്റ്റളുകളോ കൈയിലെടുക്കാതെ നിരായുധരായി തുടരാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചാലും, അവർ എതിർപ്പ് നേരിടും. ഒപ്പം അതിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ പൊലീസ് എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പല കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു തുടർക്കഥ കൂടിയാണ്. ആയിരത്തിലൊന്ന് സംഭവത്തിൽ മാത്രമേ പൊലീസിന് പഴി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുള്ളു.

English Summary: Ex Delhi Police Commissioner Ajay Raj Sharma on Delhi Police Action regarding ED probe on Rahul Gandhi