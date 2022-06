അനധികൃത പാർക്കിങ് അറിയിച്ചാൽ പ്രതിഫലം; നിയമം പരിഗണനയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിരത്തിൽ ‌ഗതാഗതനിയമം ലംഘിച്ച് നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയയ്ക്കുന്നവർക്ക് 500 രൂപ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന തരത്തിൽ നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

‘‘നിയമവിരുദ്ധമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതതടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. പിഴ 1,000 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചാൽ വഴിമുടക്കി നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അയയ്ക്കുന്നവർക്ക് 500 രൂപ സമ്മാനം നൽകാൻ കഴിയും. അതോടെ പാർക്കിങ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rs.500 Reward For Picture Of Wrongly Parked Vehicle? Nitin Gadkari Speaks Of "New Law Soon"