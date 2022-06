രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ഇല്ലെന്ന് നരേഷ് പട്ടേൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ പ്രമുഖ പട്ടേൽ സമുദായനേതാവ് നരേഷ് പട്ടേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു. സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവും ശ്രീ ഖോദൽദാം ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷനുമായ നരേഷ് പട്ടേലിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പാർട്ടിയിൽ ചേർക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പലവട്ടം ഡൽഹിയിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് സമുദായത്തിലെ മുതിർന്നവർ എതിരാണെന്നു നരേഷ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, കൃഷി പദ്ധതികൾ പലതും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഇതിനാണു മുൻഗണനയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഖോദൽദാം പൊളിറ്റിക്കൽ അക്കാദമി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കു പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

