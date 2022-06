‘കിസാൻ’ സമരത്തിനു പിന്നാലെ ‘ജവാൻ’ സമരം; പ്രക്ഷോഭത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിപഥ് പ്രക്ഷോഭം കണ്ട് ചങ്കിടിപ്പോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്നാലെ ഭരണകൂടത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സമരമായി ഇതും മാറുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തി മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഏറക്കുറെ സമാധാനപരമായിരുന്നെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ തന്നെ തകിടം മറിച്ചാണ് അഗ്നിപഥിനെതിരായ രോഷാഗ്നി ആളിപ്പടരുന്നത്.

കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനു സമയം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും വ്യത്യസ്തമാണ്. രമ്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്തോറും സ്ഥിതി വഷളാകുമെന്നു വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന സർക്കാർ അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ നടത്തിയത്. അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്മെന്റിനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 23 വയസ്സാക്കി ഉയർത്തിയതു വഴി പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങുമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ, തെറ്റി. പ്രക്ഷോഭം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ആളിപ്പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ വൈകാതെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായേക്കും.

ബിഹാറിലെ ധനാപുരിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പിരിച്ചുവിടാനായി പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ തോക്കു ചൂണ്ടിയപ്പോൾ. ചിത്രം: പിടിഐ

വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയതും കേന്ദ്രത്തെ അലട്ടുന്നു. ബിജെപിക്കു ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയാകും. മുൻപ് കർഷകരെയും (കിസാൻ) ഇപ്പോൾ സൈനികരെയും (ജവാൻ) സർക്കാർ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണെന്ന പ്രചാരണത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നമിടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കിലാണ്. ഈ വർഷമവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ വലിയ സൈനിക സമൂഹവും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമുണ്ട്.

അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്മെന്റുകൾ എത്രയും വേഗം ആരംഭിച്ചാൽ വിഷയം ഒരുപരിധി വരെ പരിഹരിക്കാമെന്നാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 3 സേനകൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയു അഗ്നിപഥിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നു. പഞ്ചാബിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒപ്പം ചേർന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്ങും പദ്ധതിയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Then kisan, now jawan - centre facing the political heat