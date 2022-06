ഇളവുകളുമായി കേന്ദ്രം; അണയാതെ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം കേരളം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചു. പലയിടത്തും പ്രക്ഷോഭം ഇന്നലെയും അക്രമാസക്തമായി. ബിഹാറിലെ ലഖിസരായി സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അഗ്നിക്കിരയായ ട്രെയിനിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവു കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ രണ്ടായി. തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ വാറങ്കൽ സ്വദേശി ഡി.രാകേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, നിയമനങ്ങളിൽ സംവരണാനുകൂല്യമടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുവാക്കളുടെ രോഷാഗ്നി അണയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീവ്രശ്രമം തുടങ്ങി. 4 വർഷം പ്രതിരോധ സേനകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം വിരമിക്കുന്ന അഗ്നിവീർ സേനാംഗങ്ങൾക്കു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ തുടർ നിയമനങ്ങളിൽ 10% സംവരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സിആർപിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ബിഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, എസ്എസ്ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിലും അസം റൈഫിൾസിലുമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംവരണം അനുവദിക്കുക.

സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അഗ്നിവീറുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന് സായുധ സേനകളിലെ നിയമനങ്ങളിലുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ അഞ്ചും തുടർന്നുള്ള ബാച്ചുകൾക്കു മൂന്നും വർഷ ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സംവരണം ലഭിക്കും. അഗ്നിവീറുകൾക്കു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, വ്യോമയാന, ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയങ്ങളും രംഗത്തുവന്നു.

പ്രക്ഷോഭകർ പ്രഖ്യാപിച്ച ബിഹാർ ബന്ദിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. താരേഗാനയിൽ പ്രക്ഷോഭകർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പൊലീസ് ജീപ്പിനും തീയിട്ടു. ദാനാപുരിൽ ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞുനിർത്തിയ സംഘം രോഗിയെ ആക്രമിച്ചു. ജമുയി, ഗയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടിച്ചുതകർത്തു. യുപിയിലെ ജോൻപുരിൽ ഒരു ബസിനും ജീപ്പിനും തീയിട്ടു. ഹരിയാനയിലെ മഹേന്ദ്രഗഡിൽ വാഹനത്തിനു തീയിട്ടു.

ബിഹാറിലെ ബക്സറിലെ ദുംറാവിൽ അഗ്നിപഥ് പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ തീയിട്ട പൊലീസ് വാഹനം. ചിത്രം: പിടിഐ

ജമ്മുവിലെ കഠ്‍വ ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രക്ഷോഭകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതിന് ബിഹാറിൽ 620 പേരെയും യുപിയിൽ 260 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്താകെ 369 ട്രെയിനുകൾ ഇന്നലെ റദ്ദാക്കി. ബിഹാറിൽ ഇന്നു പുലർച്ചെ 4 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു. ട്രെയിനുകൾ നശിപ്പിച്ചതു വഴി 200 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണു റെയിൽവേ കണക്കാക്കുന്നത്.

തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനെന്നു സംശയിക്കുന്ന സുബ്ബ റാവുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സൈനിക ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി പരിശീലന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഇയാളാണ് തെരുവിലിറങ്ങാൻ പ്രക്ഷോഭകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണു സൂചന. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ റിക്രൂട്മെന്റ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നവരുടെ പങ്കാളിത്തം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡി.രാകേഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും അടുത്ത ബന്ധുവിനു സർക്കാർ ജോലിയും മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്കു സേനാ നിയമനത്തിനുള്ള പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കില്ലെന്നു വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വി.ആർ.ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി.

