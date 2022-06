ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു വഴിവിട്ട സഹായം: 400 കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ നടപടി

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് വ്യവസായികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ അനധികൃത നിക്ഷേപത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയ കടലാസ് കമ്പനികൾക്കു വഴിവിട്ടു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത രാജ്യത്തെ നാനൂറോളം കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർക്കും എതിരെ നടപടിക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തു.



രാജ്യത്തെ വൻനഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഇടപാടുകൾ. കോർപറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മന്ത്രാലയമാണ് നടപടി നിർദേശിച്ചത്.

English Summary: 400 chartered accountants, company secretaries under scanner for flouting norms to incorporate Chinese shell companies