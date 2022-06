3 ഭാര്യമാർ ‌സ്ഥാനാർഥികൾ; പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കുടുങ്ങി

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന 2 സ്ത്രീകൾ നാമനിർദേശപത്രിക കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുവരുടെയും ഭർത്താവ് ഒന്ന് – ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സുഖ്റാം സിങ്! തീർന്നില്ല, ആളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലും സ്ഥാനാർഥി.

2 ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിനോടു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും സുഖ്റാം മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയുണ്ടെന്ന വിവരം മറച്ചുവച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. ഇയാൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകും.

English Summary: Three wives of government staff contest local polls; two as rivals in Madhya Pradesh