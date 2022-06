അയോഗ്യതാ നോട്ടിസ്: ശിവസേനാ വിമതർക്ക് ജൂലൈ 12 വരെ സമയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന നേതൃത്വവുമായി കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിമതർക്ക് അയോഗ്യതാ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകാൻ ജൂലൈ 12 വൈകിട്ട് 5.30 വരെ സുപ്രീം കോടതി സമയം അനുവദിച്ചു. ഇതോടെ, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗത്തിനെതിരെ തിരക്കിട്ട് അയോഗ്യതാ നടപടി ഉണ്ടാകില്ല. ഇക്കാര്യം ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ കോടതിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി.

അതേസമയം, ജൂലൈ 11 വരെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പു തടയണമെന്ന മഹാ വികാസ് അഘാഡി (എൻസിപി–ശിവസേന–കോൺഗ്രസ്) സർക്കാരിന്റെ ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കോടതി തയാറായില്ല.

English Summary: Time till july 12 for shiv sena rebals to reply to disqualification notice