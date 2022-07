പുതിയ ഇന്ത്യ, തുല്യ അവസരങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാവും: മോദി

ഭിമാവരം (ആന്ധ്ര) ∙ പുതിയ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയവർ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളി അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിന്റെ 30 അടി ഉയരമുള്ള വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ബ്രിട്ടിഷ് പട്ടാളത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ‘കാടിന്റെ നായകൻ’ ആയ അല്ലൂരിയുടെ 125–ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമമായ പാണ്ടരംഗിയിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതോ ഏതാനും വ്യക്തികൾ മാത്രം നയിച്ചതോ അല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ആണ് അതു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ‘ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തടയൂ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു ബ്രിട്ടിഷ് പട്ടാളത്തെ നേരിട്ടത്. രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾക്കു മുന്നിൽ ഇന്ന് ഇതേ മുദ്രാവാക്യമാണ് മുഴക്കുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

പുതിയ ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും പിന്നാക്കക്കാരെയും ആദിവാസികളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഇന്ത്യയായിരിക്കും വരിക. ഏകഭാരതം, ശ്രേഷ്ഠഭാരതം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അല്ലൂരി എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അല്ലൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിച്ചു.

വിജയവാഡ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി തുടർന്ന് ഭിമാവരത്തേക്കു പോയി. അല്ലൂരിയുടെ അനന്തരവൻ അല്ലൂരി ശ്രീരാമരാജു, അല്ലൂരിയുടെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന മല്ലു ദോറയുടെ മകൻ ബോധി ദോറ തുടങ്ങിയവരെയും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു.

