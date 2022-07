ആർ.സി.പി.സിങ് ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിജെപി

ഹൈദരാബാദ് ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ ആർ.സി.പി.സിങ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറുമായി ഉടക്കി നിൽക്കുന്ന സിങ് ഇവിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതായി പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ, സ്റ്റീൽ വകുപ്പിന്റെ പാർലമെന്ററി സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ സിങ്ങിനെ ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവർത്തകർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ചിത്രമാണ് സിങ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നുവെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചതെന്നും ബിജെപി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: RCP. Singh have not joined party says BJP