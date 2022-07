കർണാടക സ്വദേശി സിനി ഷെട്ടി സൗന്ദര്യറാണി; മിസ് വേൾഡ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

മുംബൈ ∙ കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി സ്വദേശിയായ സിനി ഷെട്ടി (21) ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് 2022 സൗന്ദര്യകിരീടം സ്വന്തമാക്കി. റുബാൽ ശെഖാവത്ത് (രാജസ്ഥാൻ), ഷിനത ചൗഹാൻ (ഉത്തർപ്രദേശ്) എന്നിവരാണ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പുകൾ.

മുംബൈ ഘട്കോപ്പറിലെ ഹോട്ടൽ ഉടമ സദാനന്ദ ഷെട്ടിയുടെയും ഹേമയുടെയും മകളായ സിനി ചാർട്ടേഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് (സിഎഫ്എ) കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഭരതനാട്യം നർത്തകിയും മോഡലുമാണ്. മിസ് വേൾഡ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സിനി പ്രതിനിധീകരിക്കും.

ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് 2022 ആയ സിനി ഷെട്ടി (മധ്യത്തിൽ), ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് റുബാൽ ശെഖാവത്ത് (ഇടത്), സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് ഷിനത ചൗഹാൻ (വലത്)

ക്രിക്കറ്റ് താരം മിതാലി രാജ്, സിനിമാ താരങ്ങളായ നേഹ ധൂപിയ, ദിനോ മോറിയ, മലൈക അറോറ, ഡിസൈനർമാരായ രോഹിത് ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഖന്ന, കൊറിയോഗ്രഫർ ഷൈമക് ദവാർ എന്നിവരായിരുന്നു വിധികർത്താക്കൾ.

English Summary: Sini Shetty is the new Miss India