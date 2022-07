വ്യാജ പ്രചാരണം: വാറന്റുമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ്, 'റാഞ്ചി' യുപി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം വളച്ചൊടിച്ചു വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ‘സീ ന്യൂസ്’ ചാനൽ അവതാരകൻ രോഹിത് രഞ്ജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് പൊലീസ് എത്തിയെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ബിജെപി ഭരണം നടത്തുന്ന യുപിയിലെ പൊലീസ്.

ഇന്നലെയാണ് ലോക്കൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെയുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. പുലർച്ചെ 5.30നാണു രോഹിത് രഞ്ജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പുരിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് ഗാസിയാബാദിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനു മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം സ്ഥലത്തെത്തിയ നോയിഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സംഘം രഞ്ജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഇതേസമയം, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നു ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ദേവേന്ദ്ര യാദവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണു രോഹിത് രഞ്ജനും സീ ന്യൂസിനുമെതിരെ റായ്പുർ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീടിനു മുന്നിലെത്തിയെന്നും പ്രാദേശിക പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെയുള്ള നീക്കം നിയമവിരുദ്ധമല്ലേയെന്നും രോഹിത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയും സംസ്ഥാന പൊലീസിനെയും ടാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ ചട്ടമില്ലെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാറന്റ് കൈവശമുണ്ടെന്നും ട്വീറ്റിനു റായ്പുർ പൊലീസ് മറുപടി നൽകി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു നോയിഡ പൊലീസ് എത്തി രോഹിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മറ്റൊരു കേസിലാണു നടപടിയെന്നാണു വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഏതു കേസെന്നു വ്യക്തതമല്ല. രോഹിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റായ്പുർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഓഫിസിൽ അക്രമം നടത്തിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരോടു ക്ഷമിച്ചു എന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ തയ്യൽക്കാരനായ കനയ്യ ലാലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരോട് ക്ഷമിച്ചതാണ് എന്ന രീതിയിൽ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു രോഹിത് രഞ്ജനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

English Summary: Arrest in fake campaign of Rahul Gandhi speech