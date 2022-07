നൂപുർ ശർമയെ പിന്തുണച്ചവർക്ക് ഭീഷണി; 4 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

മുംബൈ ∙ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ അനുകൂലിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിൽ നാലു പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

നൂപുറിനെ അനുകൂലിച്ച് വാട്സാപ്പിൽ പോസ്റ്റിട്ട മരുന്നുകട ഉടമ ഉമേഷ് കോൽഹെയെ വധിച്ച കേസിൽ‌ അറസ്റ്റിലായ ഏഴു പേരെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കോൽഹെയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി ഇർഫാൻ ഖാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നേരത്തേ മാനഭംഗക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

നൂപുർ ശർമയുടെ അറസ്റ്റിന് പുതിയ ഹർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രവാചകനിന്ദ നടത്തിയ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ ഹർജിയെത്തി. അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും റജിസ്ട്രാർക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യം അറിയിക്കാൻ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം, 11ന് ഹർജി പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ, നൂപുറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് മടിക്കുകയാണെന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരാമർശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Four people taken to custody for threatening people who supported Nupur Sharma