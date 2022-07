നൂപുർ ശർമയെ വിമർശിച്ച ജഡ്ജിമാർക്ക് എതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രവാചകവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ വിമർശിച്ച സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിനെതിരെ 115 പേർ ചേർന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്തു നൽകി. 15 റിട്ട. ജഡ്ജിമാരും മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പിട്ട കത്തിൽ ജഡ്ജിമാരായ സൂര്യകാന്തും പർദിവാലയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിനെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ റിട്ട. ജഡ്ജി പി.എൻ.രവീന്ദ്രൻ, മുൻ ഐഎസ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി.വി.ആനന്ദബോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കത്തയച്ചത്.

രണ്ടംഗബെഞ്ച് ലക്ഷമണരേഖ മറികടന്നതായി കത്തിലുണ്ട്. കീഴ്‍വഴക്കമില്ലാത്തതും നിരാശാജനകവുമാണു നൂപുറിനെതിരായ വിമർശനം. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയെ ആണ് നൂപുർ സമീപിച്ചത്. പരാമർശങ്ങൾക്ക് ഹർജിയിലെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധമില്ല.

രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലും സുരക്ഷയിലും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കോടതിയുടെ വാക്കുകൾ. ഒരു എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കെ അതേ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു എഫ്ഐആർ സാധ്യമല്ലെന്ന കാര്യം ടി.ടി. ആന്റണിയും കേരള സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഹർജിക്കാരിയുടെ മൗലികാവകാശം ബെഞ്ച് സംരക്ഷിച്ചില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഫ്ഐആർ സ്ഥലംമാറ്റാൻ അധികാരമില്ലാത്ത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതിനെയും കത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Letter to chief justice against judge for criticising Nupur Sharma