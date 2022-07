കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘അന്ത്യശാസനം’ ചോദ്യം‌ ചെയ്ത് ട്വിറ്റർ; കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രസർക്കാരും തമ്മിൽ വീണ്ടും പോർമുഖം തുറക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ട്വിറ്റർ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ജൂലൈ നാലിനകം ഐടി ചട്ടം അനുസരിച്ച് നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു. ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ചിലതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം.

2000 ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമത്തിലെ 69എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പല ഉള്ളടക്കവും നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉത്തരവുകളിൽ 69എ വകുപ്പ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ട്വിറ്റർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേശസുരക്ഷ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഉള്ളടക്കം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അവകാശം നൽകുന്നതാണ് 69എ വകുപ്പ്.

കർഷകസമരം, സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ട്വീറ്റുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ഐടി മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഐടി നിയമം 69എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ചുമതലക്കാരന് 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം.

