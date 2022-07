വിവോ: 62,476 കോടി നികുതി നൽകാതെ കടത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവോയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തോളം (ഏകദേശം 62,476 കോടി രൂപ) നികുതി നൽകാതെ ചൈനയിലേക്കു കടത്തിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വ്യാജ–കടലാസ് കമ്പനികൾ വഴി പണം ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് സംശയം.

വിവോ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വിവിധ ഓഫിസുകളിലും ഗ്രാൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇന്റർനാഷനൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ജിപിഐസിപിഎൽ) ഉൾപ്പെടെ ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്ന 23 മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഓഫിസുകളിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി കേന്ദ്രമായ ഹൈജിൻ ട്രേഡ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലും പരിശോധന നടത്തി.

വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചു ചൈനക്കാർ കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുത്തെന്ന കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇഡി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ബിൻ ലു, സാങ് ജി, സെൻഷൻ ഔ എന്നീ 3 ചൈനക്കാർക്ക് നിക്ഷേപമുള്ള ജിപിഐസിപിഎൽ 2014 ഡിസംബർ 3നാണു ഷിംല കേന്ദ്രമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ബിൻ ലു 2018 ഏപ്രിൽ 26നും സാങ് ജിയും സെൻഷൻ ഔയും കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇന്ത്യ വിട്ടുവെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.

അന്വേഷണത്തിൽ ഇവർ നൽകിയ വിലാസം കേന്ദ്രസർക്കാരിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേതായിരുവെന്നു കണ്ടെത്തി. ബിൻ ലു വിവോയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. രാജ്യത്തെ 18 കമ്പനികളുമായി ബിൻ ലു ഒരേസമയം സഹകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

വിവോ 2014ൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ കമ്പനികളും ആരംഭിച്ചത്. 2 കിലോ സ്വർണക്കട്ടികൾ, 73 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഇഡി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

സുതാര്യ അന്വേഷണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: ചൈന

വിവോ കമ്പനിക്കെതിരായ അന്വേഷണം സുതാര്യവും വിവേചനമില്ലാതെയും നടക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചൈനീസ് എംബസി പ്രതികരിച്ചു. ഓരോ രാജ്യത്തെയും ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ താൽപര്യവും നിയമാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പിന്തുണ നൽകുമെന്നും എംബസി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: VIVO sends 62 crore turnover to China to avoid getting taxed in India