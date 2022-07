അമർനാഥിൽ മേഘസ്ഫോടനം; 15 മരണം, 40 പേരെ കാണാതായി

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു–കശ്മീരിലെ അമർനാഥ് തീർഥാടനപാതയിൽ മേഘസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കുത്തൊഴുക്കിൽപെട്ട് 15 തീർഥാടകർ മരിച്ചു. 40 പേരെ കാണാതായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തീർഥാടനം നിർത്തിവച്ചു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.30നാണ് അമർനാഥ് ഗുഹയിൽനിന്ന് 9.2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ബാൽതാലിലുള്ള ബേസ് ക്യാംപിൽ അവിചാരിതമായി മഴയുണ്ടായത്. കുത്തിയൊലിച്ചുവന്ന വെള്ളത്തിൽ 25 കൂടാരങ്ങളും 3 സമൂഹ അടുക്കളകളും ഒലിച്ചുപോയെന്ന് ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഭഗവതി നഗർ യാത്രിനിവാസിൽ നിന്ന് 249 വാഹനങ്ങളിലായി പുറപ്പെട്ട 6159 പേരടങ്ങുന്ന തീർഥാടകരുടെ 10–ാം സംഘത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായതെന്നാണ് വിവരം. 1220 സ്ത്രീകളും 35 കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സംഘം.

മേഘസ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് അമർനാഥ് തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിന് അടുത്തുള്ള ബേസ് ക്യാംപുകളിലെ ടെന്റുകൾ തകർത്ത് വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്നു.

ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു രംഗത്തുണ്ട്. പരുക്കേറ്റ ഏതാനും പേരെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതായി കശ്മീർ പൊലീസ് ഐജി വിജയ്കുമാർ പറഞ്ഞു. ‍

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നു 2 വർഷമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന തീർഥാടനം കഴിഞ്ഞ മാസം 30നാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്. ശ്രീനഗറിൽനിന്ന് 136 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്ക്, അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 5,486 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ അമർനാഥ് ഗുഹ. മഞ്ഞിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ശിവലിംഗമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ.

