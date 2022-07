കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനം ‍ഉടന്‍ നടത്തില്ലെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി ∙ മോദി സർക്കാരിൽ നിന്നു മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി, ആർസിപി സിങ് എന്നിവർ രാജിവച്ചതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി. എന്നാൽ, ഒഴിവുകൾ ഉടനടി നികത്താനിടയില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉടൻ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണു ബിജെപി വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.

എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പമെത്തിയ ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗമോ തങ്ങളുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനു പകരം സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ജെഡി(യു)വോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ വികസനമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. ന്യൂനപക്ഷ കാര്യം സ്മൃതി ഇറാനിക്കും ഉരുക്കു മന്ത്രാലയം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രത്യേകമായി നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നു നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മന്ത്രിസഭാ വികസനമുണ്ടായപ്പോൾ ജെഡി(യു) 2 കാബിനറ്റ് പദവികളും 2 സഹമന്ത്രി പദവികളും ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ ആർസിപി സിങ്ങിന്റെ ഒരു കാബിനറ്റ് പദവി മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ അവർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. 2019 ലും ജെഡി(യു) വിട്ടുനിന്നത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി ജെഡി(യു) മുന്നോട്ടു വരുമോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഇന്നലെ രാത്രി ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്നിവരുമായി ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ശിവസേനയുടെ 16 എംപിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഷിൻഡെയ്ക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളായ വിനായക് റൗട്ട്, മോദി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന അരവിന്ദ് സാവന്ത് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കൊപ്പമാണ്. ഷിൻഡെയുടെ മകൻ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവ എംപിമാരിൽ ചിലർ ഏക്നാഥ് പക്ഷത്തേക്കു മാറുമെന്നാണ് അഭ്യൂഹം. ഭാവന ഗാവ്‌ലി, ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ എന്നീ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തു നിന്ന് മാറുമെന്നും പ്രചാരണമുണ്ട്.

English Summary: No expansion of central government soon