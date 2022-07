12ലെ പരീക്ഷാഫലം വൈകും; അക്കാദമിക കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം വരുന്നതു കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ യുജിസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരീക്ഷാഫലം വൈകുമെന്നു സിബിഎസ്ഇ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കെ, ഇതിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും ശേഷമേ പ്രവേശന നടപടികളിലേക്കു കടക്കാവുവെന്നുമാണ് സിബിഎസ്ഇ നൽകിയ കത്തിലുള്ളത്.

പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ അക്കാദമിക് കലണ്ടർ ഇതു കണക്കിലെടുത്ത് തയാറാക്കാൻ സർവകലാശാലകളോട് നിർദേശിക്കണമെന്നും സിബിഎസ്ഇ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ യുജിസി പുതിയ മാർഗരേഖ സർവകലാശാലകൾക്കു നൽകും.

സിബിഎസ്ഇ, ഐഎസ്‍സി പരീക്ഷാഫലം വരുന്നതിനു മുൻപ് മഹാരാഷ്ട്ര സർവകലാശാല ബിരുദതല പ്രവേശന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണിത്. സിബിഎസ്ഇ, ഐഎസ്‍സി വിദ്യാർഥികൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം നേടാറുള്ളു എന്നാണ് വിശദീകരണമെങ്കിലും ഇതു വിവാദമായി കഴിഞ്ഞു.

English Summary: CBSE plus two result to be late