മുൻമന്ത്രിമാർക്ക് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ഷിൻഡെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനാ വിമതരും ബിജെപിയും ചേർന്നു രൂപീകരിച്ച സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർ അടുത്തയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും മന്ത്രിസഭാ വികസനം സംബന്ധിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തി. രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവരെയും സന്ദർശിച്ചു.

മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന 8 ശിവസേന അംഗങ്ങളിപ്പോൾ ഷിൻഡെ ക്യാംപിലാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി 4 മണിക്കൂറോളവും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുമായി 40 മിനിറ്റിലേറെയും നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഷിൻഡെ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചതായാണ് വിവരം. ആഭ്യന്തര വകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണമെന്ന് ശിവസേനാ വിമത വിഭാഗത്തിന് താൽപര്യമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനും കൂറുമാറ്റത്തിനുമെതിരെ ശിവസേനാ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നൽകിയ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.

English Summary: Eknath Shinde to ensure post for former ministers