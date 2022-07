അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ; ഇനി തലൈവർ എടപ്പാടി, പനീർസെൽവം പുറത്ത്

ചെന്നൈ ∙ വെറും 10 മിനിറ്റ്; അണ്ണാ ഡിഎംകെ കോഓർഡിനേറ്റർ ഒ.പനീർസെൽവത്തെ പുറത്താക്കി, ജോയിന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ എടപ്പാടി പളനിസാമി പാർട്ടി പിടിച്ചെടുത്തു. എടപ്പാടിയെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ജനറൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനിടെ, റോയപ്പേട്ടയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തിന്റെ കതകു പൊളിച്ച് പനീർസെൽവം അകത്തുകയറി. തുടർന്ന് അനുയായികൾ തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേറ്റതോടെ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഓഫിസ് പൂട്ടി മുദ്രവച്ചു. നിരോധനാജ്ഞയും ഏർപ്പെടുത്തി. ‘എന്നെ പുറത്താക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന്’ വെല്ലുവിളിച്ച പനീർസെൽവം, തിരിച്ച് എടപ്പാടിയെ പുറത്താക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു! സിനിമ തോൽക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ പതിവുള്ള തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നലെ ‘ആക്‌ഷൻ’ സിനിമയുടെ ദിവസമായിരുന്നു.

രാവിലെ 9.15നു നടക്കേണ്ട ജനറൽ കൗൺസിൽ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പനീർസെൽവം നേരത്തേ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, യോഗം തടയാനാകില്ലെന്നു നാടകീയമായി രാവിലെ 9നാണു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ, വാനഗരത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജനറൽ കൗൺസിൽ ചേർന്നു. എടപ്പാടിയെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കാനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പരേതയായ ജയലളിതയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന പനീർസെൽവത്തെ പുറത്താക്കാനുമായി എടുത്തത് പത്തേപത്ത് മിനിറ്റ്. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച 16 പ്രമേയങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് പാസാക്കിയ ശേഷം പൊടുന്നനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പനീർസെൽവത്തെ പിന്തുണച്ച എംഎൽമാരായ ആർ.വൈത്തിലിംഗം, മനോജ് പാണ്ഡ്യൻ, പാർട്ടി വക്താവ് ജെ.സി.ഡി.പ്രഭാകർ എന്നിവരെയും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറത്താക്കി.

വാനഗരത്തെ യോഗവേദി ഉണരുന്നതിനു മുൻപേ, രാവിലെ എട്ടിനാണ് പനീർസെൽവവും സംഘവും റോയപ്പേട്ടയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനം ‘എംജിആർ മാളിഗൈ’യുടെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിയത്. സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഇരുകൂട്ടരെയും ബലമായി പുറത്താക്കി ആസ്ഥാനം റവന്യൂവകുപ്പ് മുദ്രവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ജയലളിതയ്ക്കു ശേഷം

അണ്ണാ ഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ 27 വർഷവും 300 ദിവസവും പൂർത്തിയായിരിക്കെയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത 2016ൽ അന്തരിച്ചത്. പിന്നാലെ, ആ പദത്തിലെത്തിയത് തോഴി വി.കെ.ശശികല പക്ഷേ, 2 മാസം തികയും മുൻപേ സ്വത്തുകേസിൽ ജയിലിൽ പോയി. അപ്രതീക്ഷിതമായി എടപ്പാടി പളനിസാമി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ജയ ജയിലിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ ‘ഇടക്കാല’ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പനീർസെൽവത്തിനും അനുയായികൾക്കും സഹിക്കാവുന്നതിലേറെയായിരുന്നു. അന്നു തുടങ്ങി ഉൾപ്പോര്.

ഒടുവിൽ, ജയലളിതയെ ആജീവനാന്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കണ്ട് കസേര ഒഴിച്ചിടാനും എടപ്പാടിയും പനീർസെൽവവും ‘ഇരട്ട നേതൃത്വ’മായി പാർട്ടിയെ നയിക്കാനും തീരുമാനിച്ച് ഇരുപക്ഷവും കൈകൊടുത്തു. ഈ തീരുമാനമാണ് ഇന്നലെ ഭേദഗതി ചെയ്തതും പാർട്ടിയുടെ ‘ഏക തലൈവർ’ ആയി എടപ്പാടി കൊടിയേറിയതും. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തി എടപ്പാടിയെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കാനാണ് അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ജയയെ ആജീവനാന്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയ പാർട്ടി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യും.

English Summary: As EPS takes charge of AIADMK, OPS expelled from party