മഴക്കെടുതിയിൽ 5 മരണം കൂടി; മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

മുംബൈ ∙ മഴക്കെടുതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏഴും ഗുജറാത്തിൽ ആറും കർണാടകയിൽ രണ്ടും പേർ കൂടി മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിദർഭ മേഖലയിലെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ 5 പേരും മുംബൈയിൽ 2 പേരും കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷക്കെടുതികളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 83 ആയി. ഒരാളെ കാണാതായി.

സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരുടെ ട്രക്ക് മഴവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയാണ് 3 പേർ മരിച്ചത്. ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കിടെ ഡോംബിവിലിയിൽ 2 വിദ്യാർഥികൾ നദിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. നാസിക്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പാൽഘർ ജില്ലയിലെ 8 ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിൽ ഇന്നലെ 6 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മഴക്കെടുതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നിനു ശേഷം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 69 ആയി. കച്ച്, സൗരാഷ്ട്ര, രാജ്കോട്ട് മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക നദികളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. 28,000 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.

മഴ തുടരുന്നതിനിടെ ഉത്തര കന്നഡ മർക്കാവാടയിൽ വീടിന്റെ ചുമരിടിഞ്ഞു വീണ് അമ്മയും മകളും മരിച്ചു. ദക്ഷിണകന്നഡ പുത്തൂരിനു സമീപം കണിയൂരിൽ കാർ ഒഴുകിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് കാണാതായ 2 യുവാക്കളിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Heavy rain in Maharashtra and Gujarat leads to flood-like situation