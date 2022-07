ജനസംഖ്യ: അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിലയിരുത്തി.

ഈ വർഷം നവംബർ പകുതിയോടെ ലോകജനസംഖ്യ 800 കോടിയാകുമെന്നും യുഎൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഈ വർഷം 141.2 കോടിയാണ്. ചൈനയുടേത് 142.6 കോടിയും.

1950 കൾക്കുശേഷം ഏറ്റവും മന്ദഗതിയിലാണു ലോകത്തു ജനസംഖ്യാവർധന. ഈ വർഷം വളർച്ചാനിരക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയായി. 2030 ആകുമ്പോൾ ലോകജനസംഖ്യ 850 കോടി ആയിത്തീരും. 2050 ൽ 970 കോടിയും.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുള്ളതു 2 മേഖലകളിലാണ്– കിഴക്കൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ: ആകെ 230 കോടി. ഇതു ലോകജനസംഖ്യയുടെ 29 % വരും. മധ്യ, തെക്കൻ ഏഷ്യയിൽ 210 കോടിയും.

ഇത് ലോകജനസംഖ്യയുടെ 26 ശതമാനമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങളുള്ളത്– 140 കോടിയിലേറെ വീതം.

2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ 166.8 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടാവും. ചൈനയിൽ വളർച്ചാനിരക്കു കുറഞ്ഞ് 131.7 കോടിയും.

യുഎന്നിന്റെ ജനസംഖ്യാ വിഭാഗം സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക കാര്യ വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ ദ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് 2022 ലാണ് ഈ കണക്കുകൾ. ഇന്നലെയായിരുന്നു (ജൂലൈ 11) ലോക ജനസംഖ്യാദിനം.

