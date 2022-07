‘സീനിയർ’ കടുവ രാജ ഇനി ഓർമ

കൊൽക്കത്ത ∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ബംഗാൾ കടുവകളിലൊന്നായ രാജ ഓർമയായി. 26 വയസ്സാകാൻ 2 മാസം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് സൗത്ത് ഖൈർബാരി കടുവ പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത്. സുന്ദർബൻസിൽ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ രാജയെ 11 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചത്.



15 മുതൽ 16 വയസ്സു വരെയാണ് ബംഗാൾ കടുവകൾ മൃഗശാലയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. കാട്ടിൽ ഇവയുടെ ജീവിത കാലാവധി 12 – 13 വർഷമാണ്.

English Summary: Raja, one of the oldest tigers in India, dies at 25 in north Bengal