‘അയോഗ്യതാ നടപടി പാടില്ല’; മഹാരാഷ്ട്ര സ്പീക്കറോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂറുമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് ശിവസേന എംഎൽഎമാർക്കെതിരായ അയോഗ്യത നടപടി തൽക്കാലം പാടില്ലെന്നു സ്പീക്കറോടു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. വിമത നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ളവർക്കും എതിരെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം അയോഗ്യതാ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണനയിലിരിക്കെ, വിമതപക്ഷം താക്കറെ അനുകൂലികൾക്കെതിരെയും അയോഗ്യതാ നടപടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇരു വിഭാഗവും നൽകിയ 5ഹർജികൾ ഇന്നലെ പരിഗണിക്കുമെന്നു കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. തുടർന്ന്, ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് താക്കറെ പക്ഷത്തിനു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജി കേൾക്കാൻ പുതിയ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കണമെന്നും അതിനു സമയമെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയുടെ പ്രതികരണം. തുടർന്നാണ് അയോഗ്യത നടപടി കൈക്കൊള്ളരുതെന്ന് സ്പീക്കറോട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വഴി കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

ദ്രൗപദിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് 16 ശിവസേന എംപിമാർ

മുംബൈ ∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ശിവസേനാ പക്ഷത്തിനു പുതിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് സേനയുടെ 16 എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചന.

തന്റെ തീരുമാനം ഉടൻ അറിയിക്കാമെന്ന് ഉദ്ധവ് പ്രതികരിച്ചതായി മുതിർന്ന സേനാ എംപി ഗജാനൻ കീർത്തികർ പറഞ്ഞു. നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ ഉദ്ധവ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ 13 എംപിമാർ പങ്കെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ശിവസേനയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 18 ലോക്സഭാംഗങ്ങളാണുള്ളത്.

ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോക്സഭാംഗവും മൂന്നു രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും പുറമെ. എംപിമാരിൽ 15 പേർ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതായി നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

