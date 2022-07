18 വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സൗജന്യം; വെള്ളി മുതൽ 75 ദിവസം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 18 നും 59നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വാക്സീന്റെ കരുതൽ (ബൂസ്റ്റർ) ഡോസ് നാളെ മുതൽ 75 ദിവസം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു സൗജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവം പ്രമാണിച്ചാണിതെന്നു മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികൾ, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ എന്നിവർക്കു സൗജന്യമായി കരുതൽ ഡോസ് നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽനിന്നു കരുതൽ ‍ഡോസ് എടുക്കുന്നവർ പണം നൽകണം.

18–59 പ്രായപരിധിയിലുള്ള 77 കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണു കരുതൽ ഡോസ് എടുത്തവർ. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുളളവരും കോവിഡ് മുൻനിര പോരാളികളും അടങ്ങിയ 16 കോടിപ്പേരിൽ 26% എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 9 മാസത്തിനു മുൻപാണ് അത് എടുത്തത്. 6 മാസം വരെയാണ് അതിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെന്നും കരുതൽ ഡോസ് എടുക്കുന്നതു പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുമെന്നുമാണു വിദഗ്ധാഭിപ്രായം.

രണ്ടാം ഡോസിനും കരുതൽ ഡോസിനുമിടയ്ക്കുളള കാലാവധി ഒൻപതിൽ നിന്ന് 6 മാസമായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കുറച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 96 ശതമാനവും ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 87% പേർ 2 ഡോസും എടുത്തു. രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 16,906 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 1,32,457 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബറിൽ പാഴാകും 100 കോടി ഡോസ്

കോവിഡ് വാക്സീന്റെ 100 കോടി ഡോസ് സെപ്റ്റംബറോടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പാഴാകുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഇതും കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. സൗജന്യ വാക്സീൻ നൽകുമ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എന്തു ചെലവു വരുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജനോപകാരപ്രദമായ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇതു കാണേണ്ടതെന്നും ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ മറുപടി.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പക്കൽ 11.81 കോടി ഡോസ് ബാക്കിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഉൽപാദനം നിർത്തിയ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 20–25 കോടി ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറോടെ ഇതിൽ 20 കോടി ഡോസെങ്കിലും കാലാവധി കഴിയും. അതിനകം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും.

