മുംൈബ ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) ക്ലീൻചിറ്റ് ലഭിച്ച ആര്യൻ ഖാന് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആര്യൻ അടക്കം 5 പേരെ ജൂൺ 30നാണ് കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.

English Summary: Passport to be given back to Aryan Khan