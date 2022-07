പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പട്ന സന്ദർശനത്തിനിടെ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

പട്ന ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ 12നു പട്ന സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട സംഘത്തെക്കുറിച്ച് എൻഐഎ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമുള്ള 2 പേരെ ബിഹാർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റു 3 പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നാണു സൂചന. കേസന്വേഷണത്തിനായി ബിഹാർ പൊലീസ് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതായി എഡിജിപി: ജെ.എസ്.ഗാംഗ്വാർ അറിയിച്ചു.

കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 12 അംഗ സംഘം ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പട്നയിലുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. വ്യാജ പേരുകളിൽ ഇവർ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തു താമസിച്ചതായും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണ ഗൂഢാലോചനയിലും പരിശീലനത്തിലും ഇവർ പങ്കെടുത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധമുള്ള 26 പേർക്കെതിരെ പട്ന ഫുൽവാരി ഷെരീഫ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പട്ന അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മനീഷ് കുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി.

മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനു രണ്ടാഴ്ച മുൻപു തന്നെ ഫുൽവാരി ഷെരീഫിൽ ഭീകര പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചു 6, 7 തീയതികളിൽ ഗൂഢാലോചന യോഗങ്ങളും നടന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യവ്യാപക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ പദ്ധതി.

ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസിലെ മുൻ എസ്ഐ മുഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ, ഫുൽവാരി ഷെരീഫ് നിവാസി അത്തർ പർവേസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മുൻ സിമി പ്രവർത്തകനായ പർവേസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, എസ്ഡിപിഐ എന്നീ സംഘടനകളിൽ സജീവമായിരുന്നു.

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (ഐബി) നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 11നു നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ‘ഇന്ത്യ 2047’ ഇസ്ലാമികവൽക്കരണ പദ്ധതിരേഖയും തീവ്രവാദ ലഘുലേഖകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു സംഘത്തിനു പണം ലഭിച്ചതായും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

