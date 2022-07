പത്രവായന പോലും പ്രശ്നമാണോയെന്ന് എൻഐഎയോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പത്രം വായിക്കുന്നവരോടു പോലും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന മട്ടിലാണു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) പോക്കെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയുടെ വിമർശനം. നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തിയ ആൾക്കു ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള എൻഐഎയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു വിമർശനം.

മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ‘ത്രിതീയ പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുമായി’(ടിപിസി) ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആധുനിക് പവർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ സഞ്ജയ് ജെയിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ടിപിസിയിൽ നിന്നു ജെയിനിനു പണം ലഭിച്ചിരുന്നതായും തിരിച്ചു ടിപിസിക്കായി ഇയാൾ പണം ശേഖരിച്ചിരുന്നതായും ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത അഡിഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി.രാജു പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണു നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് എൻഐഎയുടേതെന്ന ധ്വനിയോടെ കോടതി പത്രവായനയെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ചത്.

2018 ൽ അറസ്റ്റിലായ ജെയിൻ ജാമ്യം ലഭിച്ച 2021 ഡിസംബർ വരെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. ടിപിസി ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകിയതു കൊണ്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളെ കണ്ടു എന്നതു കൊണ്ടോ യുഎപിഎ ചുമത്താൻ കഴിയില്ലെന്നു നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്. ഇതു സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു.

English Summary: Looks Like You Have A Problem With A Person For Even Reading Newspaper': SC To NIA While Upholding Bail In UAPA Case