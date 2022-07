പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷാകാലം കഴിഞ്ഞും തടവ്; ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിന് പിഴ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തടവിലിട്ടതിനു ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പീഡനക്കുറ്റത്തിന് 7 വർഷം തടവിനു വിധിക്കപ്പെട്ട ഭോല കുമാറിന്റെ ഹർജിയിലാണു നടപടി. കാലാവധി പൂർത്തിയായി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മോചനം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇയാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 10 വർഷവും 3 മാസവും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നു കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: SC awards Rs 7.5 lakh compensation to rape convict kept in prison beyond sentence period