കോൽചിസിനും ഫ്ലൂവോക്സമൈനും കോവിഡിന് അരുത്; വിലക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവരിൽ ഫലപ്രദമെന്ന ധാരണയിൽ നൽകുന്ന കോൽചിസിൻ, ഫ്ലൂവോക്സമൈൻ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്ത്. കോൽചിസിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ചു തെളിവുകളില്ലെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ അല്ലാതെ ഫ്ലൂവോക്സമൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.

സന്ധിവാത ചികിത്സയിൽ നൽകുന്ന മരുന്നാണ് കോൽചിസിൻ. വിഷാദരോഗത്തിനെതിരായ ചികിത്സയിലാണ് സാധാരണ ഫ്ലൂവോക്സമൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

