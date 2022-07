ഗർഭഛിദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട് അവിവാഹിത; ദത്തായി നൽകിക്കൂടെ എന്നു കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പങ്കാളിയുമായി വേർപിരിഞ്ഞതിനാൽ, ഈ ബന്ധത്തിലെ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അവിവാഹിതയോടു കുഞ്ഞിനെ ദത്തായി നൽകിക്കൂടേയെന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. 18ന് ഗർഭം 24 ആഴ്ച പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെയാണു ഗർഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി തേടി 20 വയസ്സുകാരി കോടതിയിലെത്തിയത്.

കുഞ്ഞിനെ എന്തിനാണു കൊല്ലുന്നതെന്നും ദത്തെടുക്കാൻ ആളുകൾ ക്യൂവിലാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കാകുന്നില്ല. നിയമം അതനുവദിക്കുന്നില്ല. 24 ആഴ്ചയായി ഈ കുഞ്ഞിനെ പെൺകുട്ടി ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കൂടി എന്തുകൊണ്ടു പറ്റില്ല. ഗർഭകാലത്തെ സുപ്രധാനസമയം കുഞ്ഞ് പിന്നിട്ടു.

പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കുകയല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രഹസ്യമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു തിരിച്ചുവരൂ എന്ന ഉപദേശമാണു മുന്നോട്ടുവച്ചത്. അതേസമയം, ഹർജിയിൽ കോടതി അന്തിമവിധി പറഞ്ഞില്ല. വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം കോടതി തേടിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ, 20 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഗർഭഛിദ്രം അനുവദനീയമല്ല. അതേസമയം, പീഡനക്കേസുകളിൽ അതിജീവിതയ്ക്കുൾപ്പെടെ 24 ആഴ്ച വരെ ഗർഭഛിദ്രം ഉപാധികളോടെ അനുവദിക്കാമെന്നു മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രെഗനൻസി ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പ്രസ്തുത കേസിൽ ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തെ എതിർത്തു. അവിവാഹിതയായതുകൊണ്ടാണു കോടതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമെന്നു ഹർജിക്കാരി വാദിച്ചു.

English Summary: Give For Adoption: Delhi High Court To Pregnant Woman Who Sought Abortion