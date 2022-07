സുപ്രീം കോടതി ‘നല്ല സമയ’ത്തിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത മാസം പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വരുന്നതോടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനസമയം മാറുമോ? സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിതിന്റെ പരാമർശം ഈ ചർച്ച സജീവമാക്കി. കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ ഏഴിനു സ്കൂളിൽ പോകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രാവിലെ 9നു കോടതിയിലെത്തി ജോലി തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്.

ഓഗസ്റ്റിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയുടെ പിൻഗാമി ജസ്റ്റിസ് ലളിതാകും. നവംബർ 8 വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി. രാവിലെ 10.30നു കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്ന പതിവു രീതി വിട്ട് ഇന്നലെ 9.30നുതന്നെ ജസ്റ്റിസ് ലളിതും സഹജഡ്ജിമാരായ എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ടും സുധാൻഷു ധൂളിയയും കോടതിമുറിയിലെത്തി വാദം കേൾക്കൽ തുടങ്ങി. ഒരു കേസിൽ ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോഹത്ഗി ഇതിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയമെന്നും പറഞ്ഞു.

തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ലളിത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ചതും വാദം കേൾക്കൽ രാവിലെയാക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു ‘കാപ്സ്യൂൾ’ മാത്രമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയെന്നോണം പറഞ്ഞു. രാവിലെ തുടങ്ങി 11ന് ഇടവേള എടുത്ത് 2 മണിയോടെ കോടതി നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന അഭിപ്രായമാണു ജസ്റ്റിസ് ലളിതിനുള്ളത്. നിലവിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ വൈകിട്ടു 4 വരെയാണ് കോടതി സമയം; ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മുതൽ 2 വരെ ഇടവേളയും.

English Summary: If children can go to school at 7 am, why can’t Supreme Court start work at 9 am: Justice UU Lalit