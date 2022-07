രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സർക്കുലറും വിവാദച്ചുഴിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്കു നിരോധനത്തിനു പിന്നാലെ പാർലമെന്റ് പരിസരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും മതപരമായ ചടങ്ങുകളും വിലക്കിയുള്ള രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പതിവു സർക്കുലറും വിവാദമായി. കേന്ദ്രം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നയം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു. വർഷങ്ങളായി നിലവിലുള്ള നടപടി വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതുക്കി നൽകിയതാണെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറടക്കം വിശദീകരിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സർക്കുലറെന്നു തെളിയിച്ചാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നു പാർലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്റിൽ പുതുതായി 65 വാക്കുകൾ കൂടി സഭ്യേതര വാക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനിടെയാണു രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി.സി.മോദിയുടെ സർക്കുലർ. പ്രകടനങ്ങൾ, ധർണ, സത്യഗ്രഹം, മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ പാർലമെന്റ് പരിസരങ്ങളിൽ നടത്തരുതെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. 2009 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും സമാന സർക്കുലറുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് ജയ്റാം രമേഷാണ് വിമർശനവുമായി ആദ്യം ട്വീറ്റു ചെയ്തത്.

‘എന്ത് അസംബന്ധമാണിത്! ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ശബ്ദത്തെയും അടിച്ചമർത്താനുള്ള നടപടി ഫലിക്കില്ല’ എന്ന് സിപിഎം നേതാവ് സീതാറാം യച്ചൂരി ട്വീറ്റു ചെയ്തു. വിഷയത്തിൽ രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും ഇടപെടണമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് മനോജ് ഝാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിവസേന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദിയും മറ്റു പല നേതാക്കളും നടപടിയെ വിമർശിച്ചു രംഗത്തെത്തി.

അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നു ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ വച്ച് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതിൽനിന്നു പാർട്ടികൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. യുപിഎ കാലത്ത് 2013ൽ ഇറക്കിയ സർക്കുലർ പാർലമെന്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും പങ്കുവച്ചു. കേരള എംപിമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു മുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൂജ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം മഹുവ മൊയ്ത്ര ചോദിച്ചു.

