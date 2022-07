മാലിന്യവണ്ടിയിൽ മോദി ചിത്രം; ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ കൈവണ്ടിയിൽ ചവറുകൂനയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ, താൽക്കാലിക ശുചീകരണ ജോലിക്കാരനെ നഗരസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു.

കൈവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മോദിയുടെയും യോഗിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ചിലർ വിഡിയോ എടുത്തു. ഇതു ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണു വിവാദമായത്. തുടർന്ന് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ വി.പി. ദ്യുതിചന്ദിനെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടതായി മഥുര–വൃന്ദാവൻ നഗർ നിഗം അഡീഷനൽ കമ്മിഷണർ സത്യേന്ദ്രതിവാരി അറിയിച്ചു. നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചവറ്റുകുട്ടയിൽ നിന്നു കിട്ടിയവയെല്ലാംകൂടി വാരിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വിഡിയോയിൽ ദ്യുതിചന്ദ് പറയുന്നതു കാണാം. വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പങ്കജ് ഗുപ്തയെന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി പിന്നീട് ചിത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതു മറ്റൊരു വിഡിയോയിലുണ്ട്.

English Summary: Employ dismissed in connection with Narendra Modi's picture on waste disposal vehicle