ഐസിഎസ്ഇ 10 ഫലം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐസിഎസ്ഇ 10–ാം ക്ലാസ് ഫലം ഇന്നു വൈകിട്ട് 5ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 2 സെമസ്റ്ററുകളായാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. രണ്ടിനും തുല്യ വെയ്റ്റേജ് നൽകിയാണ് അന്തിമ സ്കോർ. ഫലമറിയാൻ വെബ്സൈറ്റ്: www.cisce.org. എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കാൻ 09248082883 നമ്പറിലേക്ക് ICSE (സ്പേസ്) വിദ്യാർഥിയുടെ 7 അക്ക യുണീക് ഐഡി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുക. ഫലം പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നൽകാം. ഒരു വിഷയത്തിന് 1,000 രൂപ. സിബിഎസ്ഇ ഫലം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ അറിയിപ്പൊന്നുമില്ല.

English Summary: ICSE class 10 results to be announced on July 17