ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് ശിവ്സാഗർ സിങ്ങിനെ 2005ൽ ബോംബെറിഞ്ഞും വെടിവച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ഗിരീഷ് മിശ്ര 17 വർഷത്തിനു ശേഷം അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൗഷാംബിയിലെ രണ്ടു സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയിൽ 6 പേർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടമായത്.



ശിവ്സാഗർ സിങ്ങിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം സംസ്ഥാനം വിട്ട ഗിരീഷ് മിശ്ര ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പേരും രൂപവും മാറ്റിയായിരുന്നു ജീവിതം. മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോറിൽ പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനിടെയാണു ഗിരീഷ് യുപി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്.

English Summary: Late Samajwadi Party leader Shiv Sagar Singh's killer arrested in Madhya Pradesh after nearly two decades