യുഎഇയിൽ നഴ്സാകാൻ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണ്ട

ദുബായ് ∙ യുഎഇയിൽ നഴ്സ്, ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷൻ / ടെക്നോളജിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കാൻ 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി.

നഴ്സുമാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത ബിരുദവും നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ റജിസ്ട്രേഷനും മികച്ച സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ യുഎഇ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാം. പുതിയ നിബന്ധന യുഎഇ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രഫഷനൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിഭാഗം പേജ് 70ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (https://www.doh.gov.ae/en/pqr). ഇതേസമയം, സ്കൂളുകളിൽ നഴ്സാകാൻ 2 വർഷത്തെ പരിചയവും റജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സിന്റെ യോഗ്യതയും വേണം.

English Summary: No experience needed to be nurse in UAE