9–ാം ക്ലാസുകാരിക്ക് പ്രണയസന്ദേശം; 17 വയസ്സുകാരനെ തല്ലിക്കൊന്നു

ബെംഗളൂരു ∙ ബന്ധുവായ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിക്കു ഫോണിൽ നിരന്തരം പ്രണയസന്ദേശം അയച്ച 17 വയസ്സുകാരനെ കർണാടകയിൽ ബന്ധുക്കൾ തല്ലിക്കൊന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒട്ടേറെ തവണ താക്കീതു നൽകിയിട്ടും വഴങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നു 3 അംഗ സംഘം മരക്കഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

English Summary: Teenager killed by relatives over alleged love affair in Bengaluru