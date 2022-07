സുബൈറിന് മോചനം; യുപി കേസുകൾ ഡൽഹിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 7 കേസുകളിൽ ഓൾട്ട് ന്യൂസ് സഹസ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനു സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിക്ക് സുബൈർ തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് ഇന്നലെ 6 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് സുബൈറിന്റെ മോചനം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, സുര്യകാന്ത്, എ.എസ്.ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. യുപിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കിയ കോടതി എല്ലാ കേസുകളും ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെല്ലിനു കൈമാറാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിൽ പുതിയ കേസ് എവിടെയെങ്കിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

2018ൽ നടത്തിയ ട്വീറ്റിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സുബൈറിനു ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, യുപി പൊലീസ് തുടർച്ചയായി കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെയാണ് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്. ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരകർ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു ട്വീറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യുപിയിൽ 7 കേസുകൾ നിലവിലുള്ളത്.

ട്വീറ്റ് തടയാനാകില്ല

ജാമ്യ ഉപാധിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന നിർദേശം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന യുപി പൊലീസിന്റെ ആവശ്യവും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ‘അഭിഭാഷകനോടു മേലിൽ വാദിക്കരുതെന്നു പറയുന്നതു പോലെയാണിത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ഒന്നും എഴുതരുതെന്നും ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടരുതെന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?’ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് ചോദിച്ചു.

