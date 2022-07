ആശാവർക്കർമാരുടെ കാര്യം ഒട്ടും ‘ആശാവഹമല്ല’!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആശാപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഫലം പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ തികച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആന്ധ്രപ്രദേശ് മാത്രം. യുപി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അൽപം മെച്ചമെങ്കിലും സ്ഥിതി ആശാവഹമല്ല. 2020–21 ൽ കേരളം 5000 രൂപയാണു പ്രതിമാസ വേതനമായി നൽകിയതെന്നാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കിലുള്ളത്. എന്നാൽ 6000 രൂപയായി തുക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഇൻസെന്റീവ് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി 9000 രൂപയാണു കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 7000 രൂപയിൽ താഴെ ലഭിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ: ആന്ധ്രയ്ക്കു പുറമേ, തെലങ്കാനയും ജൂൺ മുതൽ 9750 രൂപയായി പ്രതിഫലം ഉയർത്തി. ബംഗാളിൽ 3000 രൂപയും യുപിയിൽ 750 രൂപയുമാണ് ഓണറേറിയം. രാജസ്ഥാനിൽ 2700 രൂപ നൽകും. ഡൽഹിയിൽ 3000 രൂപ. കേന്ദ്ര ഇൻസെന്റീവ് കൂടി ചേർന്നാലും 5000 രൂപയേ ഇവർക്കു കിട്ടൂ. ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ രാജ്യസഭാ ചോദ്യത്തിന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് കണക്കുകളുള്ളത്.

∙ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമോ?: ആശാ വർക്കർമാരുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ആലോചനയുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് സന്നദ്ധ സ്വഭാവത്തോടെയുള്ളതാണ് ആശാവർക്കർമാരുടെ തൊഴിലെന്നും ഇൻസെന്റീവിനാണ് അർഹതയെന്നും കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകി. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നാണ് ഓണറേറിയവും ഇൻസെന്റീവും നൽകുന്നത്. ഗർഭിണികളെ ആരോഗ്യപദ്ധതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പതിവു ജോലികൾക്ക് 2000 രൂപയും മറ്റു ജോലികൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനവും നൽകുന്നതാണു രീതി.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

∙ പിഎംജെജെബിവൈ: ജീവഹാനിയുണ്ടായാൽ കുടുംബത്തിനു 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് (കേന്ദ്ര സർക്കാർ 330 രൂപ വീതം പ്രീമിയം നൽകുന്നു).

∙ പിഎംഎസ്ബിവൈ: അപകട മരണമോ സ്ഥിരം വൈകല്യമോ ഉണ്ടായാൽ 2 ലക്ഷത്തിന്റെയും ഭാഗിക വൈകല്യമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ (12 രൂപ കേന്ദ്ര പ്രീമിയം).

∙ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി (50% വിഹിതം കേന്ദ്രവും ബാക്കി ഗുണഭോക്താവും നൽകണം).

∙ 10 വർഷ പൂർത്തിയാക്കി പോകുന്നവർക്ക് 20,000 രൂപ അവാർഡും പ്രശസ്തിപത്രവും

