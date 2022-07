ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാനിരിക്കെ, രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

സോണിയയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചും മോദി–അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനുള്ള നടപടിക്കും എതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്‍റാം രമേശ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Sonia Gandhi to appear before enforcement directorate today