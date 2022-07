നൂപുർ ശർമയെ വധിക്കാനെത്തിയ പാക്ക് പൗരന് തീവ്രവാദ ബന്ധം

ജയ്പുർ ∙ പ്രവാചക നിന്ദയുടെ പേരിൽ വിവാദത്തിൽപെട്ട ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നെത്തിയ റിസ്‌വാൻ അഷ്റഫിന് (24) തെഹ്‌രികെ ലബൈക് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ശ്രീഗംഗാനഗറിൽ നിന്ന് അതിർത്തിരക്ഷാ സേനയാണ് കഴിഞ്ഞ 17ന് പുലർച്ചെ ഇയാളെ പിടികൂടി പൊലീസിനു കൈമാറിയത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ലഹോർ കോട്ടയിൽ രാജാ രഞ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ പ്രതിമ തകർത്ത കേസിൽ ഇയാൾ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. നൂപുർ ശർമയെ വധിക്കാനാണ് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയതെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു.

English Summary: Pakistan intruder who intended to kill Nupur Sharma has links with terrorist group