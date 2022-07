പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ചവറ്റുകുട്ടയിൽ; അന്വേഷണം തുടങ്ങി

മഥുര (യുപി) ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും ഛായാചിത്രങ്ങൾ ചവറ്റുകുട്ടയിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മഥുര ജില്ലയിലെ കോസി കലാം നഗരത്തിലെ ഊർജനിലയത്തിലെ ചില ജീവനക്കാരാണ് ഓഫിസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ചിത്രങ്ങൾ ചവറ്റുകുട്ടയിലിട്ടത്. യുവമോർച്ച നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കൂടുതൽ അന്വേഷണം. ചിത്രങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്തു തിരിച്ചുവച്ചതായും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്നും പരിശോധന നടത്തിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Investigation regarding portraits of Narendra Modi and Yogi Adityanath found in garbage