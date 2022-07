ഭരണം ലഭിച്ചിട്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വേദന മാറാതെ ബിജെപി

മുംബൈ ∙ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കു മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയത് വേദനയോടെയാണെന്ന ബിജെപി മഹാരാഷ്ട്ര അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീലിന്റെ പ്രസ്താവനയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായി മാറുന്നു.

ഉദ്ധവ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് ഷിൻഡെയുടെ കീഴിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആകേണ്ടിവന്നതാണ് പാട്ടീലിനെ വേദനിപ്പിച്ചത്. പൻവേലിൽ നടന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ചർച്ചയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ, ഷിൻഡെ സർക്കാർ ആറു മാസത്തിനകം നിലംപതിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ മുതിർന്ന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് രംഗത്തെത്തി.

സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞ പാട്ടീലിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഹ്ലാദനൃത്തം ചവിട്ടുന്ന ഷിൻഡെ ക്യാംപിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വൈകാതെ ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരും: റാവുത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അതിനിടെ, വിവാദം തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫഡ്നാവിസ്. ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിൽ ബിജെപിയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് ബിജെപി അണികൾ വിശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ, ചില സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിവരും:അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് 25 ദിവസമായെങ്കിലും മന്ത്രിസഭാ വികസനം നീണ്ടുപോകുന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

