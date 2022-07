പുണെയിൽനിന്നുള്ള മുത്തശ്ശി വീടു കാണാൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ബാല്യകാലസ്മരണകളിൽ സ്വയം മറന്ന് തൊണ്ണൂറുവയസ്സുകാരി റീന വർമ റാവൽപിണ്ടിയിലെ ആ പഴയ വീടിനു മുന്നി‌ൽ പുഞ്ചിരിയോടെ നിന്നു. 1947ലെ ഇന്ത്യ–പാക്ക് വിഭജനത്തിന് ഏതാനും മാസം മുൻപ് കുടുംബവുമൊത്തു വീടു വിടേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടി 75 വർഷം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സ്വപ്നമാണു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സഫലമായത്. ബാല്യകാലത്തെ വീട് ഒരുവട്ടം കണ്ടു മടങ്ങാൻ ഇന്ത്യയിൽനിന്നെത്തിയ റീനയെ പനിനീർപ്പൂവിതളുകൾ വർഷിച്ച്, കൊട്ടും കുരവയുമായി അയൽക്കാർ വരവേറ്റു.

റാവൽപിണ്ടിയിലേക്കു പോകാനുളള ആഗ്രഹവും വീസ നിരസിക്കപ്പെട്ടതുമെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരും ഇന്ത്യ–പാക്ക് സൗഹൃദസംഘടനകളും ഇടപെട്ടാണു യാത്രയ്ക്കു സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ജൂലൈ 16നു റീന പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി. റാവൽപിണ്ടിയിലെ കോളജ് റോഡിലുള്ള വീടു സന്ദർശിച്ചത് 20ന്.

റീനയുടെ അച്ഛൻ പണികഴിച്ച ‘പ്രേം നവാസി’ന്റെ മുൻഭാഗം പുതുക്കിപ്പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തറയോടും മേൽക്കൂരയും നെരിപ്പോടുമെല്ലാം പഴയപടിയുണ്ട്. അയലത്തെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാം തലമുറയാണു വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ താമസക്കാർ.

