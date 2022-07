മദ്യം വേണ്ട, കഞ്ചാവാണ് നല്ലത്: ഛത്തീസ്ഗഡ് എംഎൽഎ

ബിലാസ്പുർ ∙ മദ്യാസക്തിയെ ചെറുക്കാൻ മദ്യത്തിനു പകരം കഞ്ചാവിന്റെയും ഭാംഗിന്റെയും ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഛത്തീഗ്ഡിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ ഡോ.കൃഷ്ണമൂർത്തി ബന്ധി പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവും ഭാംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൊള്ളയും കൊലവും ബലാത്സംഗവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതു വാദിച്ചാണ് എംഎൽഎയുടെ നിർദേശം.

എംഎൽഎ ലഹരി ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നു. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗവും വിൽപനയും നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും കഞ്ചാവിന്റെ ഇലകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു തയാറാക്കുന്ന പാനീയമായ ഭാംഗിന് സംസ്ഥാനത്തു നിരോധനമില്ല.

