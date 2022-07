സംയുക്ത തിയറ്റർ കമാൻഡ് സൈനിക കരുത്തു വർധിപ്പിക്കാൻ: പ്രതിരോധമന്ത്രി

ജമ്മു ∙ സായുധസേനകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു കര–വ്യോമ–നാവിക സേനകളുടെ സംയുക്ത തിയറ്റർ കമാൻഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധസാമഗ്രികളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതി രാജ്യമെന്ന നിലയിൽനിന്നു കയറ്റുമതി രാജ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.13,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. 2025–26 ഓടെ ഇത് 35,000–40,000 കോടിയാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇനി ഏതു യുദ്ധവും ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ശേഷിയുണ്ടന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാർഗിൽ വിജയദിനാഘോഷച്ചടങ്ങുകളോടനുബന്ധിച്ചു രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് ഫോറം, ഗുൽഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിരോധമന്ത്രി. രക്തസാക്ഷികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും അങ്ങേയറ്റം ആദരവു നൽകേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർഎസ്എസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസബെലയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഇരുവരും ഡൽഹിക്കു മടങ്ങി.

നാളെ കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്

1999 ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിത്തന്ന ധീര സൈനികരെ ആദരിക്കുന്ന കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് നാളെ. കാർഗിൽ മേഖലയിലെ പാക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ കരസേനയും വ്യോമസേനയും 1999 മേയ് 3ന് ആരംഭിച്ച പോരാട്ടം രണ്ടരമാസം നീണ്ടു. ‘ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്’ എന്ന പേരിൽ കരസേനയും ‘ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ’ എന്ന പേരിൽ വ്യോമസേനയും അണിനിരന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജൂലൈ 26നു കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. ഓഫിസർമാരടക്കമുള്ള 527 വീരസൈനികരാണു കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായത്.

