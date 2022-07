അഴിമതിക്കേസ്: മിസോറം ബിജെപി എംഎൽഎയ്ക്ക് ജയിൽശിക്ഷ

ഐസോൾ ∙ മിസോറമിലെ ഏക ബിജെപി എംഎൽഎ ബുദ്ധധാൻ ചക്മയ്ക്ക് അഴിമതിക്കേസിൽ ഒരു വർഷം ജയിൽശിക്ഷ. ചക്മ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെംബറായിരുന്ന 2013–18 ൽ കൗൺസിൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 1.37 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് ചക്മയെയും മറ്റു 13 പേരെയും കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും 10,000 രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് അംഗമായിരുന്ന ചക്മ പിന്നീട് എംഎൽഎയായി ലാൽത്തൻവാല മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. 2017 ൽ ചക്മ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവച്ച അദ്ദേഹം 2018 ൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ ആദ്യ എംഎൽഎ ആയി.

English Summary: Mizoram's lone BJP MLA Buddha Dhan Chakma sentenced to 1 year in jail in corruption case