വിവാഹത്തിൽ എതിർപ്പ്; മകളെയും ഭർത്താവിനെയും പിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു

ചെന്നൈ ∙ മകൾ കൂലിപ്പണിക്കാരനെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം ചെയ്തതിൽ പ്രകോപിതനായ പിതാവ് ഇരുവരെയും വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ വീരപ്പട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ രേഷ്മ, മണികരാജു എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയായ മുത്തുക്കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി വിവാഹം കഴിച്ചവരെ വീരപ്പട്ടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരാണു ഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നത്. തുടർന്ന് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണു സംഭവം.



English Summary: Thoothukudi man kills daughter and her husband for eloping